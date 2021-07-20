Людям с какими болезнями угрожает жара? Отвечает врач-кардиолог

Аномальная жара доставила массу неудобств российским гражданам. В связи с этим ногие хотят знать, чьей жизни угрожает зной.
Ответ на актуальный вопрос дал врач-кардиолог Филипп Копылов. По словам эксперта, при высокой температуре воздуха особую бдительность необходимо проявить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Крайне опасно при данных обстоятельствах обезвоживание.
Однако под удар могут попасть и другие люди. Речь идет о всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями. Чем серьезнее недуг, тем хуже могут последствия, сообщает "Радио 1".
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