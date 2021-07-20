Самый богатый человек в мире Джефф Безос отправился в космос

Самый богатый человек в мире, бизнесмен и основатель Amazon поднялся в космическое пространство. Уточняется, что теперь ее Джефф Безос совершил это на корабле его собственной компании.
Вместе с предпринимателем на сто километров над Землей отправились его брат, астронавтка и студент-физик. Стоит отметить, что участники космического путешествия совершат 15-минутный полет.
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