Задержаны обманувшие ветерана мошенники

Задержаны мошенники, которые обманули ветерана Великой Отечественной войны Василий Пронина на 400 тысяч рублей. Сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ранее герой войны уже попадал в российские новости. Зрители трансляции с Парада Победы на 9 мая обратили внимание на то, как Владимир Путин помог ему поправить куртку.
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