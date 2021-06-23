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Общество
Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год

Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год

В России активно развивается социальная поддержка многодетных семей. Заявлено о новой мере.
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Семья, воспитывающая трех и более детей, считается в России (за исключением некоторых регионов) многодетной. Такие семьи могут рассчитывать на ряд льгот и денежных выплат. Их размер в каждом регионе разный, но на федеральном уровне одинаковый.

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    В качестве новой меры поддержки многодетных семей в России предложили каждый год выплачивать по сто тысяч рублей на ребенка. Такую льготу семьи смогут получать вплоть до достижения ребенком совершеннолетия или получения аттестата среднего или высшего образования.

    С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она уже направила в Минтруда России соответствующее обращение, пишет URA.RU.

    Ранее в Минтруда РФ предложили разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал. Речь идет о тех отцах, которые одни растят второго, третьего и последующего ребенка, появившихся на свет после 1 января 2007 года.

    Ранее "Дни.ру" писали, что руководитель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила выплачивать семьям миллион рублей за третьего ребенка. Она заявила, что многие не спешат создавать семью, потому что не уверены в завтрашнем дне.


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    Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
    Автор: 23 июня 2021, 16:16 Источник: RT ✓ Надежный источник
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