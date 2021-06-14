Россиянам предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

Нынешние меры поддержки семей в России недостаточны, считает руководитель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Общественник предложила выплачивать россиянам один миллион рублей при рождении третьего ребенка. По мнению Буцкой, такая мера поддержки семей должна стать подспорьем для решения проблем с демографией в стране.

Лидер "Совета матерей" отметила, что многие люди сегодня не спешат создавать семью, потому что не уверены в завтрашнем дне. У них нет работы, своего жилья, каких-нибудь перспектив, уточнила эксперт в беседе с URA.ru.

Буцкая считает, что в стране необходима особая поддержка семей. Малоимущим родителям должно выдаваться социальное жилье, чтобы они знали, что при рождении третьего ребенка крыша над головой у них будет.

Недавно "Дни.ру" сообщили о новой мере поддержки семей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому все родители получат скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.

Новая льгота будет распространяться на семьи с одним или несколькими отпрысками в возрасте до 18 лет. В документе отмечается, что каких-либо ограничений по маршруту для россиян с детьми нет.

Ранее Буцкая положительно оценила меры поддержки семьи, предложенные членами партии "Единая Россия". Среди нововведений – родителям детей до семи лет начнут выплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы.