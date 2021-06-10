Названа причина смерти сестры Шойгу

Стала известна причина смерти сестры Министра обороны России Сергея Шойгу Ларисы. Она ушла из жизни из-за инсульта, передает "Царьград". Он стал осложнением после коронавируса.
Стала известна причина смерти сестры Министра обороны России Сергея Шойгу Ларисы. Она ушла из жизни из-за инсульта, передает "Царьград". Он стал осложнением после коронавируса.
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