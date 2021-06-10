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Общество

Москвичей предупредили о жаре во второй половине июня

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Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что во второй половине месяца погода в городе изменится значительным образом. Синоптик Евгений Тишковец заявил, что вторая половина летнего месяца будет жаркой.

Столбики термометров поднимутся до тридцати градусов, сообщает RT. При этом воздух будет сухим, вероятность осадков сведена к минимуму.

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Автор: 10 июня 2021, 13:49 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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