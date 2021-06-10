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Стало известно о новых выплатах для россиян с 1 июля

Стало известно о новых выплатах для россиян с 1 июля

В Госдуме обсуждают новые выплаты для детей. В перспективе на дополнительную материальную поддержку сможет рассчитывать каждый.
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Российские парламентарии активно обсуждают возможность введения понятия "безусловный базовый доход" (ББД). Этот доход может равняться десяти тысячам рублей. В будущем ежемесячно на такое пособие могли бы рассчитывать все граждане страны. Однако начать вводить новые выплаты депутаты предлагают с детей.

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Согласно инициативе, все семьи с детьми смогут каждый месяц получать вышеназванную сумму на каждого ребенка. Однако подобное предложение сразу вызвало критику экономистов, которые заявили, что бюджет страны не может сейчас нести таких огромных расходов, учитывая, что в России 20 миллионов детей. Некоторые эксперты считают, что пока не стоит воспринимать подобную инициативу всерьез, так как сейчас воплотить такой законопроект в жизнь не представляется возможным – об этом сообщил "Лайф".

Таким образом, пока вопрос с ББД остается неясным. Тем не менее, государство активно ведет работу по введению новых мер поддержки семьям с детьми. Уже известно, что родители все школьников перед началом учебного года получат по 10 тысяч рублей. Также подготовлен законопроект, который позволит в будущем сделать сделать эту выплату регулярной. К тому же, предлагается ежегодно индексировать эту сумму с 1 февраля.

Также известно, что уже с 1 июля появятся новые детские пособия: выплаты беременным, вставшим на учет на сроке до 12 недель, ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, пособие для родителей-одиночек.

Ранее "Дни.ру" писали обо всех новых выплатах, ожидающих россиян летом этого года.

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Фото: Allexander Makarov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 10:13 Источник: Life ✓ Надежный источник

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