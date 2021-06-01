На капеллу Микеланджело высадились пожиратели грязи

В XVI веке Микеланджело построил для влиятельной итальянской семьи Медичи мраморную капеллу. Так она и стояла, со временем покрываясь грязью, пока ученые не придумали высадить на мрамор специальные бактерии, пожирающие грязь, клей и масло, передает "Царьград". Специалисты утверждают, что к людям эти создания равнодушны.