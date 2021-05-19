В России хотят создать единую базу должников по алиментам

Министерство юстиции России выступило с инициативой создать единую базу должников по алиментам. Идею представил в Совете Федерации глава ведомства Константин Чуйченко.
Чуйченко отметил, что Минюст и Совфед планируют не только сформировать реестр должников, но и наложить на них некоторые ограничения. В частности, эксперты намерены обязать недобросовестных родителей оповещать судебных приставов о всех предстоящих поездках, сообщает Vse42.ru.
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