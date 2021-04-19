Россияне отказались менять закрытую Турцию на российские курорты

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о том, куда российские туристы хотят отправиться вместо недавно закрытой Турции. Ломидзе отметила, что лишь небольшая часть путешественников готова сменить место отдыха.
По словам специалиста, 60% граждан намерены дождаться открытия Турции и уехать туда позже. Ещё порядка 20% перебронируют путёвки в другие зарубежные государства, среди которых большинство отдают предпочтение Кубе. И лишь около 15% любителей Турции рассматривают возможность отправиться на отечественные курорты, сообщает "Общественная служба новостей".
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