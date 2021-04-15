Российским дачникам напомнили о штрафах: что нельзя делать

Юрист Алексей Петропольский в подробностях рассказал, какие штрафы для дачников действуют в 2021 году.

По словам эксперта, один из самых "популярных" способов нарваться на денежное взыскание – это развести костер и сжечь мусор на участке, который не оборудован для таких целей. В таком случае штрафы для дачников составят от двух до трех тысяч рублей.

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Петропольский также напомнил, что нельзя закапывать неразлагаемые отходы. Если нарушителя поймают, то ему придется отдать от одной до двух тысяч рублей. Кроме того, запрещено вырубать деревья. Юрист предупредил, что наплевавшему на правила дачнику грозит не только штраф, но и реальный срок.

Россиян просят не доверять компаниям, которые предлагают увеличить площадь участка, другими словами – сделать "прирезку". В разговоре с агентством "Прайм" специалист отметил, что такая процедура фактически является самозахватом земель и преследуется по закону.

Еще одним частным нарушением является близкая посадка деревьев к забору. Юрист рассказал, что высокие деревья (15 метров и выше) не должны находиться ближе трех метров от забора, среднерослые (до 10 метров) – ближе двух метров. В противном случае дачников заставят их вырубить и оплатить штрафы.

Необходимо уважительно относиться к своим соседям. Россияне, которые шумят в неположенное время – с 22 часов до 6 часов утра по будням, с 23 часов до 9 часов утра в выходные – должны понести наказание. Штрафы для дачников составят от 100 до 500 рублей.