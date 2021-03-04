Путин поддержал проект по социализации трудных подростков

Проект «Тренер» ориентирован на детей от 14 до 17 лет. Он стартовал в начале эпидемии, когда "трудные подростки" вошли в состав волонтерских групп «Молодежки ОНФ» для плодотворной работы, в том числе для содействия медикам в переоборудовании больниц под ковидные.
Подростки вели деятельность в столичных медцентрах и регионах. Об этом рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Владимир Путин поддержал проект. Он назвал его востребованным и важным делом, которое изменит общество и включит "трудных подростков" в общественно важный процесс.
"Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться", – отметил президент.
Во время проведения коллегии МВД России Владимир Путин назвал тревожным сигналом свежую статистику по преступлениям среди подростков. Речь шла о том, что каждое четвертое правонарушение, совершенное такими детьми, относилось к тяжкому и особо тяжкому. Проект «Тренер» как раз рассчитан на социализацию таких детей.
Путин отметил, что вопрос занятости таких подростков – проблема именно общества, а не самих детей. Как раз это и реализуется в проекте. Отметим, что программа функционирует в Свердловской, Брянской и Омской областях. В планах расширить географию до 30 регионов.
В разговоре с Владимиром Путиным общественники обсудили деятельность таких групп в красных зонах во время пандемии, а также поддержку ветеранов, ход вакцинации и участие бизнеса в волонтерских программах. Путин поблагодарил каждого, кто участвовал в акции #МыВместе.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Побочные у короновируса
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Реклама, которая вам нравится
Замуж за мужчину