Россиянам рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ

Специалисты по ЖКХ назвали отказ от мусоропровода в доме хорошим способом для россиян сэкономить на коммунальных услугах. Это позволит сохранить до тысячи рублей в год.

Эксперты пояснили, что жильцы многоэтажек платят не только за вывоз мусора, но и за чистку мусоропровода, что увеличивает стоимость услуги. Но самостоятельно отказаться от неё нельзя: для этого необходимо единогласное решение всех собственников жилья в доме, сообщает телеканал "360".