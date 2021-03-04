Россиянам рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ

Специалисты по ЖКХ назвали отказ от мусоропровода в доме хорошим способом для россиян сэкономить на коммунальных услугах. Это позволит сохранить до тысячи рублей в год.
Эксперты пояснили, что жильцы многоэтажек платят не только за вывоз мусора, но и за чистку мусоропровода, что увеличивает стоимость услуги. Но самостоятельно отказаться от неё нельзя: для этого необходимо единогласное решение всех собственников жилья в доме, сообщает телеканал "360".
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