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Россиянам рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ

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Специалисты по ЖКХ назвали отказ от мусоропровода в доме хорошим способом для россиян сэкономить на коммунальных услугах. Это позволит сохранить до тысячи рублей в год.

Эксперты пояснили, что жильцы многоэтажек платят не только за вывоз мусора, но и за чистку мусоропровода, что увеличивает стоимость услуги. Но самостоятельно отказаться от неё нельзя: для этого необходимо единогласное решение всех собственников жилья в доме, сообщает телеканал "360".

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Автор: 4 марта 2021, 10:25 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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