По новому стандарту: в Москве реконструировали еще две поликлиники

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Вторник
30 марта
Лента новостей
19:20
Как тебе такое, Бузова? Замужняя Бородина сделала приворот на Манукяна
18:59
Шквал огня и взрывы: Появились подробности перестрелки жителя Мытищ со спецназом
18:42
Месть королевской семье: Раскрыта подноготная резонансных заявлений Маркл
18:37
За голову Моргенштерна назначили цену: Почему так дешево?
18:30
"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
18:14
Эксперт Карбалевич рассекретил план Лукашенко: Готовит новую Конституцию под самого себя
18:02
"Какая же тростиночка трепетная": Харламов оценил эротичные изгибы актрисы на фоне слухов о романе
18:00
"Лентяйке понадобились деньги": слившейся в объятьях с дочерью Успенской отказались верить
17:39
Жертва "скопинского маньяка" требует возбудить новое уголовное дело после громкого интервью для Собчак
17:37
Ведущий Первого канала написал заявление на Моргенштерна
17:27
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе перевернулся корабль
17:10
"Несломленная" актриса Марина Коняшкина сбежала из тюрьмы и узнала об исчезновении дочери
17:09
Разодевшуюся не по возрасту Водонаеву приложили за нелепый вид: Обхохочешься
16:58
Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой
16:48
"Позорище и выскочка": Тодоренко затравили за поддакивание Киркорову
16:45
"Ничего не жалко": Крид похвастался многомиллионными тратами
16:37
В Пермском крае две школьницы пострадали из-за свалившегося с крыши снега
16:34
Раскрыты причины нежелания Байдена звонить Зеленскому: Тема Украины токсична для него
16:31
"Секс с кумом, понимаете?": оказавшаяся в постели с приятелем мужа актриса боялась вызвать отвращение
16:15
Оплеванный Губерниев взвыл после нападок
16:10
"Какая убогая показуха": Айзу Долматову и Олега Майами растоптали после расставания
15:53
Заплаканная Водянова без макияжа взбудоражила публику
15:46
Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство
15:45
"Пластика была": раскрыт главный секрет молодящейся Агузаровой
15:41
"Это мой муж": экс-супруга Ефремова показала своего сожителя
15:30
Тяжелобольная звезда "Дочери посла" и "Черной любви" попала к врачам после обвинений во вранье о недуге
15:23
В Подмосковье нашли труп студента с ножевыми ранениями
15:23
"Стали резать, рвать": кровь перестала поступать к мозгу известного певца
15:21
"Он побил бы меня!": Прохор Шаляпин на коленях молил о прощении на могиле Федора Шаляпина
15:18
Елене Летучей грозит штраф в миллион рублей
14:55
"Свободу Пелагее!": россияне пришли в ужас от звездных тренировок
14:45
Лукашенко обратился к белорусским чиновникам: Вылезайте из-под плинтуса
14:42
"Слезы счастья": Брежнева показала фото новорожденной
14:39
Стрелка из Мытищ штурмуют силовики
14:35
"Оставьте ее в покое": королевскую семью призывают не связываться с собирающей армию Маркл
14:27
"Он нуждался": Вскрылась личная драма усопшей в 41 год звезды "Двух капитанов"
14:24
В Приморье под завалами нашли погибшего
14:24
Лепс убит страшной трагедией: Недоговорил, недосказал
14:09
У жителя Подмосковья нашли килограмм мефедрона
14:08
"Как это все дешево": обнажившую пятую точку Седокову пристыдили поклонники
13:48
"Не давайте ребенку смотреть Бузову": Пугачевой вставили за кривляния семилетней дочери
13:47
Жгучая брюнетка: истощенная Долина изменилась до неузнаваемости
13:44
В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда
13:35
На козырьке дома в Петербурге нашли тело женщины
13:34
Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
13:28
В Мытищах мужчина стреляет по прохожим
13:22
“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой
13:17
Ставшая женой маньяка экс-невестка Любови Полищук: Заложница установки "развод – это стыдно"
13:17
"Я забыла всех": Сраженную анорексией Чурикову доконало расстройство памяти
13:12
Под Москвой журналисту сожгли машину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
Источник в госструктурах Белоруссии передал Тихановской данные о преступлениях властей
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
Общество
По новому стандарту: в Москве реконструировали еще две поликлиники

По новому стандарту: в Москве реконструировали еще две поликлиники

В районах Кузьминки и Котловка завершился ремонт поликлиник. Теперь медицинские учреждения работают по новому московскому стандарту. Врачей и пациентов поздравил мэр столицы Сергей Собянин.
прочитано 179 раз

Градоначальник посетил филиал № 4 городской поликлиники №22 на улице Ремизова в Котловке. Отремонтирован старый корпус, обновлен фасад здания, внутренняя отделка, перечислил Собянин.

ПО ТЕМЕ

В Молжаниновском районе появится детско-взрослая поликлиника

В Москве построят 24 медучреждения в рамках инвестпроектов

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Логистика для пациентов и врачей совершенно другая, полная замена оборудования», — сказал мэр.

Собянин напомнил, что после реконструкции каждая московская поликлиника переходит на новый стандарт работы. Врачи распределены по кабинетам так, что очередей собирается меньше, а ожидание стало комфортнее.

Пациенты с признаками инфекционных заболеваний входят в поликлинику через отдельный фильтр-бокс. Благодаря этому потоки заболевших и здоровых разделяются.

Обновленные поликлиники оснащены современным диагностическим оборудованием. Для посетителей созданы зоны ожидания с кондиционерами, мягкими диванами, телевизорами. Для врачей и медсестер – уютные комнаты отдыха.

Фото: www.mos.ru

В планах мэрии – обновить еще 137 районных поликлиник до 2024 года. Сейчас ремонтируют 85 зданий, из них 11 уже готовы. Еще 30 поликлиник реконструируют до конца текущего года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что городе построят 24 медучреждения в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о детских и взрослых поликлиниках, подстанциях скорой помощи, инфекционных и лечебно-диагностических комплексах.

В Москве с 2011 года построили около 100 объектов здравоохранения – поликлиник, корпусов больниц, подстанций скорой помощи. В следующие несколько лет начнется возведение еще около 40 медучреждений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 30 марта 2021, 18:37

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не давайте ребенку смотреть Бузову": Пугачевой вставили за кривляния семилетней дочери

Артистке досталось

Шоу-бизнес

"Свободу Пелагее!": россияне пришли в ужас от звездных тренировок

Пелагея показала, как поддерживает себя в форме
Шоу-бизнес

“Травма серьезная”: Осташко подтвердил госпитализацию Стриженовой

Ведущая попала с больницу прямо из телестудии

Шоу-бизнес

“Мама огонь": Асмус привела поклонников в восторг акробатическими трюками

Актриса вспомнила своей спортивное прошлое

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+