Жителей Санкт-Петербурга предупредили о начале сезона клещей

В Санкт-Петербурге начался сезон клещей. Специалисты призывают жителей города быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности.

Эксперты напомнили, что клещи являются переносчиками боррелиоза и вирусного энцефалита – заболевания, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Для защиты от этих насекомых рекомендуется носить одежду, которая не позволит им заползти под воротник или брюки, а также использовать репелленты и другие средства от паразитов, сообщает "Радио 1".