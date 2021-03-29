Жителей Санкт-Петербурга предупредили о начале сезона клещей

В Санкт-Петербурге начался сезон клещей. Специалисты призывают жителей города быть внимательными и соблюдать базовые правила безопасности.
Эксперты напомнили, что клещи являются переносчиками боррелиоза и вирусного энцефалита – заболевания, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Для защиты от этих насекомых рекомендуется носить одежду, которая не позволит им заползти под воротник или брюки, а также использовать репелленты и другие средства от паразитов, сообщает "Радио 1".
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Аршавин губит своих жен...
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?