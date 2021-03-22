Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшее время. По данным синоптика, уже скоро в город придёт настоящая весна.
Позднякова сообщила, что уже в среду Москва и Подмосковья попадут в область антициклона, который принесёт в регион тёплые воздушные массы. 24 марта температура воздуха днём повысится до одного-трёх градусов тепла и в последние дни будет повышаться, передаёт RT.
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