Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
09:35
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
09:31
Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску
09:27
Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать
09:07
Подозрения во взятке: задержан алтайский министр
08:54
Советский артист умер в Норвегии
08:44
Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон
08:35
Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины
08:33
Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана
06:04
Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор
04:00
Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря
01:58
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"
23:58
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
21:57
Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста
21:51
Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета
21:26
Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии
20:50
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
20:38
Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты
20:32
В Москве водитель дорогого "Порше" пробил насквозь стену многоэтажной парковки
20:19
Мизерная пенсия и болезнь: что стало со звездой картины "Щит и меч" Натальей Величко
20:18
Стал известен неутешительный диагноз Александра Маршала
20:00
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
19:35
"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму
19:12
Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве
18:38
Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина
18:30
Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест
18:13
Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов
18:10
Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность
17:38
Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд
17:37
"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег
17:24
Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга
17:01
Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19
16:59
Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"
16:52
Витас влепил пощечину участнице "Евровидения"
16:43
"Мамина копия!": звезды пришли в восторг от сына Снигирь и Цыганова
16:34
Власти России рассказали о результатах борьбы с высокими ценами на продукты
15:50
"У меня шок": Савичева пожаловалась на травлю
15:45
"Умею кайфовать": Семенович с глубоким декольте нелепо оправдалась за бездетность
15:30
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
15:02
"Во рту не помещается": игривая Дайнеко раскрепостила россиян
14:53
Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным
14:47
Елизавета II в шоке от распустившей язык Меган Маркл
14:39
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
14:37
В Электростали мужчина ударил ножом знакомую в ходе ссоры
14:23
В Курганской области женщина выехала на встречную полосу и погибла в ДТП
14:15
"Совсем невысокие": Пригожин о шансах певицы Manizha на победу в "Евровидении-2021"
14:12
"Как дряхлая штора": беременная Маркл вызвала оторопь
14:12
Умер бы на льду: тренер рассказал о страшных рентгенограммах позвоночника Плющенко
14:05
Сын Кончаловского чуть не утонул в бассейне
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Общество

Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать

прочитано 313 раз

На протяжении вот уже семи лет эксперты бьются над загадкой исчезновения пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Последняя версия произошедшего гласит, что лайнер мог потерпеть крушение в результате неконтролируемого скоростного пикирования. Впрочем, что вызвало такое поведение воздушного судна, по-прежнему остается загадкой.

Для получения более конкретных ответов необходимо обнаружить обломки самолета, чего до сих пор не произошло. Впрочем, часть исследователей считает, что обнаруженный на побережье Южной Африки обломок крыла может быть частью именно того самого Boeing. На основании этих данных специалисты собираются обследовать участок дна океана, чтобы найти другие части, передает "Царьград".

Исчезновение пассажирского лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Южно-Китайским морем в ночь на 8 марта 2014 года продолжает оставаться одним из самых загадочных авиационных происшествий в мире. ВЫполнявший рейс MH370 самолет с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур, однако до места назначения – аэропорта Пекина – так и не долетел.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 10 марта 2021, 09:27 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Политика

Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета

Выходка летчика вызвала недоумение

Шоу-бизнес

Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян

Неудачная шутка журналистки разлетелась по всему интернету
Шоу-бизнес

Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор

Модель взбудоражила фанатов

Шоу-бизнес

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась

Телеведущая шокировала народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+