Умер Андрей Мягков Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
18:23
Мистер Биг уже не тот: сильно сдавшую звезду "Секса в большом городе" убрали из продолжения сериала
17:55
"Пропадает гендерная грань": Бородина растоптала переодетого в девочку малолетнего кумира молодежи
17:53
Никас Сафронов пожаловался на баснословную квартплату: За свет 24 тысячи
17:49
"Что-то Боря плохо выглядит": опухший Корчевников переполошил народ
17:43
Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"
17:40
Забрали еще квартиру: погрязший в долгах Жигунов лишился последнего
17:32
В Сети появились не опубликованные ранее кадры попойки Высоцкого и Влади
17:17
Новорожденная внучка Валерии оказалась в больнице
17:03
Елизавета II лишила привилегий отказавшегося возвращаться в королевскую семью принца Гарри
16:52
Женимся! Полина Гагарина объявила о помолвке
16:51
Лиза Арзамасова объяснила выбор странного свадебного платья
16:48
Пушков назвал высокомерной реакцию Запада на российскую вакцину: Пытается унизить Россию
16:34
"Лучше не надо": рвущегося в бой Корчевникова унизили
16:18
Манукян или Лазарев? Киркоров не может определиться с фаворитом
16:16
Что-то натворил: мечущийся между странами Билан расстается с Россией
16:12
Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле
16:10
Заявились домой: планы невесты Арзамасовой о грандиозном торжестве с треском провалились
15:50
"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание
15:48
"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены
15:32
Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок
15:27
Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси
15:23
"Дни.ру" раздают подарки: часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport
15:16
Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды
15:15
Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"
15:09
"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе
14:38
Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу
14:35
"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью
14:28
Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано
14:14
Орбакайте выставила грудь на всеобщее обозрение
14:06
Близкие товарищи: Шепелев шокировал фотографией с Зеленским
13:53
Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
Общество
Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"

Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"

Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В преддверии Дня защитника Отечества многие женщины задумываются, как поздравить представителей сильного пола. Активистки "Молодой Гвардии" придумали весьма незаурядный способ.
прочитано 303 раза

Участницы общественной организации намерены пройти по Москве "Горячим женским маршем". Свыше 300 представительниц прекрасного пола намерены в честь 23 февраля прогуляться от станции метро "Арбатская" по улице Арбат до памятника Пушкину и Гончаровой.

Проходящих мимо мужчин ждут приятные сюрпризы. Женщины угостят их горячими напитками и вручат символические подарки.

"Сегодня, в День защитника Отечества, мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – "Горячим женским маршем". Мы с девочками пройдём по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки", – рассказала организатор акции, активистка "Молодой Гвардии" Ю. Перегудова.

Перегудова отметила, что мужчины каждый день заботятся, защищают от трудностей и помогают женщинам. По словам организатора "Марша", к участию в акции приглашаются абсолютно все женщины. Их задачей будет подарить добрые и тёплые эмоции "отцам, мужьям, братьям, полицейским, военным, учителям и ветеранам",

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 19 февраля 2021, 17:43

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Что-то Боря плохо выглядит": опухший Корчевников переполошил народ

Россияне обсуждают здоровье звезды экрана
Шоу-бизнес

Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле

Артистка готовится уйти
Шоу-бизнес

"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание

Она обещала рассказать о деталях случившегося

Культура

Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"

Как создавалась известная философская притча

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+