Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"

Участницы общественной организации намерены пройти по Москве "Горячим женским маршем". Свыше 300 представительниц прекрасного пола намерены в честь 23 февраля прогуляться от станции метро "Арбатская" по улице Арбат до памятника Пушкину и Гончаровой.
Проходящих мимо мужчин ждут приятные сюрпризы. Женщины угостят их горячими напитками и вручат символические подарки.
"Сегодня, в День защитника Отечества, мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – "Горячим женским маршем". Мы с девочками пройдём по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки", – рассказала организатор акции, активистка "Молодой Гвардии" Ю. Перегудова.
Перегудова отметила, что мужчины каждый день заботятся, защищают от трудностей и помогают женщинам. По словам организатора "Марша", к участию в акции приглашаются абсолютно все женщины. Их задачей будет подарить добрые и тёплые эмоции "отцам, мужьям, братьям, полицейским, военным, учителям и ветеранам",
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