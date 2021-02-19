Российских мужчин поздравят с 23 февраля "Горячим женским маршем"

В преддверии Дня защитника Отечества многие женщины задумываются, как поздравить представителей сильного пола. Активистки "Молодой Гвардии" придумали весьма незаурядный способ.

Участницы общественной организации намерены пройти по Москве "Горячим женским маршем". Свыше 300 представительниц прекрасного пола намерены в честь 23 февраля прогуляться от станции метро "Арбатская" по улице Арбат до памятника Пушкину и Гончаровой.

Проходящих мимо мужчин ждут приятные сюрпризы. Женщины угостят их горячими напитками и вручат символические подарки.

"Сегодня, в День защитника Отечества, мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – "Горячим женским маршем". Мы с девочками пройдём по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки", – рассказала организатор акции, активистка "Молодой Гвардии" Ю. Перегудова.

Перегудова отметила, что мужчины каждый день заботятся, защищают от трудностей и помогают женщинам. По словам организатора "Марша", к участию в акции приглашаются абсолютно все женщины. Их задачей будет подарить добрые и тёплые эмоции "отцам, мужьям, братьям, полицейским, военным, учителям и ветеранам",