РДШ подготовило праздничные мероприятия к 23 февраля

Ко Дню защитника Отечества Российское движение школьников (РДШ) подготовило интересные мероприятия для учащихся. С помощью современных технологий им расскажут истории ветеранов, покажут реалити-шоу "Защитники". Также школьников ждет множество онлайн-активностей.



В прошлые выходные активисты РДШ вместе с уличными художниками создали портреты ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы напомнить учащимся о подвиге тех, кто защищал Родину. Так, в Челябинске активисты написали портрет Григория Ваганова – участника штурма Берлина.

"Мы с ребятами подумали, что сейчас очень важно поддержать ветеранов ВОВ, которых осталось у нас так мало. Они нуждаются в нашем внимании и заботе, а мы нуждаемся в их воспоминаниях, чтобы не допустить никогда повторения этих страшных событий", – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

У портретов ветеранов 20 февраля появятся QR-коды. По ним можно будет посмотреть видео о создании произведений. Школьные учителя получат материалы для проведения тематических уроков: сценарий квиза и цифровые карты.

С 21 февраля школьников ждет множество событий в официальной группе движения в соцсети "ВКонтакте". В воскресенье утром начнется двухдневный марафон ко Дню экскурсовода и родного языка. Школьники смогут разработать маршрут в своем населенном пункте, презентовать экскурсию и попробовать себя в роли гида, исследователя, ведущего, оператора или сценариста.

Отдел науки РДШ в 11 часов проведет онлайн-программу о выборе будущих профессий. Она начнется с экскурсии по учебной лаборатории МИЭТ. Также зрители увидят технологическую лабораторию и лабораторию защиты информации, пообщаются с представителем приемной комиссии.

В 13 часов пройдет традиционный Субботний киноклуб, с 14 до 15 часов ребята смогут поиграть в "Глоссарий России". Также школьникам представят "Арт-фотокросс". Отдел экологии РДШ в 16 часов расскажет о создании съедобных кормушек для птиц, а на 17 часов запланировано проведение "Лигой вожатых" викторины "Культурный код России".

В понедельник в 9 часов по Москве стартует семидневный марафон по формированию полезных задач. Также в этот день "Классное радио РДШ" проведет открытый урок о боях Красной армии на Дальнем Востоке. В 11 часов состоится онлайн-марафон "Территория Родины". Участники узнают о подготовке ко Дню защитника Отечества в регионах. В 15 часов "Классные встречи РДШ" проведут прямой эфир с участием журналистов, экскурсоводов и других интересных спикеров.

День защитника Отечества начнется с челенджа #ЗарядкаПодЗащитой. В праздничный день школьники смогут посетить одну из пожарных частей Москвы, узнают о подвиге советского народа в Музее Победы на Поклонной горе. В 14 часов Ирина Плещева вместе с активистами посетит экспозицию "Подвиг народа" в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Для увлеченных "Майнкрафтом" школьников в 16 часов состоится ивент. Для этого нужно зайти на сервер go.youcrafts.ru. 10 победителей получат ценные призы от РДШ.

Кроме того, в День защитника Отечества школьники поделятся видео о всероссийской акции "Армейский чемоданчик". В прошлом году она охватила более 40 тысяч ребят. Школьники приносят в образовательные учреждения предметы армейской жизни членов семьи.

Под конец дня РДШ покажет первый выпуск реалити-шоу "Защитники". Оно создано совместно с Юнармией. Шесть юношей и шесть девушек проверят свою силу, ловкость и интеллект в различных испытаниях.