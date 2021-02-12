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Общество

Жириновский дал неожиданный совет россиянам перед Днем всех влюбленных

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивил россиян неожиданным советом перед Днем святого Валентина. Политик порекомендовал супругам спать в разных комнатах или даже в разных квартирах, чтобы они успели соскучиться друг по другу.

Жириновский пояснил, что если муж и жена живут в одной квартире, то быстро надоедают друг другу. "Это все раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи", – сказал лидер ЛДПР на встрече с молодежью.

Слова политика озадачили пользователей Сети. Одна из пользовательниц заявила, что Жириновский явно переоценивает материальное положение россиян: "Порой причиной того же разногласия, становится невозможность купить одну квартиру на всю семью".

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Автор: 12 февраля 2021, 18:15 Источник: РИА Новости

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