Эпидемия ковида помогла Медведеву подтвердить свою правоту

Еще до начала эпидемии коронавируса и повсеместного внедрения практики удаленной работы Дмитрий Медведев говорил о возможности в будущем перейти на четырехдневную рабочую неделю. Распространение коронавируса только подтвердило правоту политика.
"Многие граждане при переходе на удаленку изменили привычки – стали работать всего четыре дня в неделю, пересмотрев отношение к деятельности", – цитирует "Радио 1" Дмитрия Медведева. Таким образом, последние события лишь показали актуальность озвученной им ранее идеи.
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