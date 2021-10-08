Знаменитый актер назвал причину пьянства в России

Звезда фильма "Особенности национальной охоты", актер Виктор Бычков предрек рост смертности от алкоголя в России.



Накануне стало известно о том, что в Оренбургской области отравились контрафактным алкоголем порядка 20 человек, еще свыше 30 – пострадали. Люди теряли зрение, у них отнимались ноги, начинались сильные боли в кишечнике, наступала кома. Наркологи и реаниматологи ведут с пострадавшими работу.

Виктор Бычков считает, что в России смертей от так называемой "паленки" будет еще больше. По словам актера, люди злоупотребляют спиртными напитками, поскольку нищают и не надеются на лучшее. Он отметил, что у таких россиян нет другого выхода, а "в Оренбургской области тем более".

Бычков не понимает, каким образом нужно бороться с алкоголизмом в России. По мнению артиста, данным вопросом должны заниматься чиновники. Виктор Николаевич считает пьянство выбором людей, однако оно, уверен актер, также связано с нежеланием властей помогать народу.

Ранее Виктор Бычков рассказывал, что уже несколько лет не употребляет алкоголь. Артист отказался от спиртных напитков после того, как посетил похороны Алексея Булдакова. В недавнем интервью актер из фильма "Особенности национальной охоты" отмечал, что проблем с алкоголем у него не было никогда.