В Госдуму внесли законопроект для защиты жертв домашнего насилия от повторных побоев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который призван защитить жертв домашнего насилия от повторных побоев. За подобное преступление тирану грозят обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года или ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.
"Предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия", – цитирует текст документа "Радио 1".
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