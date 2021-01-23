В Петербурге проверят действия сотрудников правопорядка во время митингов

Сотрудники прокуратуры проверят действия сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.
Сотрудники прокуратуры проверят действия сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.
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