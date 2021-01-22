Выявлена самая частая ложь в вакансиях от российских работодателей

Большинство российских работников (80%) считают, что работодатели предоставляют ложную информацию в вакансиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами сервиса по трудоустройству "Работа.ру".
По словам респондентов, чаще всего недостоверными оказываются данные об уровне зарплаты (55%). Ещё 37% участников исследования заявили, что им солгали о должностных обязанностях, а другим 36% не предоставили обещанные условия труда. Напротив, наиболее редкой является ложь о рабочем графике (19%), оформлении в штат (13%) и карьерном росте (17%), передаёт телеканал "360".
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