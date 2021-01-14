Роскачество предупредило россиян о новом опасном виде мошенничества во "ВКонтакте"

Специалисты Роскачества предупредили россиян о набирающем популярность новом виде мошенничества в социальной сети "ВКонтакте". В службе пояснили, что злоумышленники пытаются похитить пароли юзеров с помощью фишинга – разновидности обмана, при котором человека вынуждают добровольно раскрыть свои данные.
Пользователям рассылают сообщения с предупреждением о том, что архив со всеми их переписками будет создан через 24 часа и отправлен на некую электронную почту. Для отмены процедуры якобы требуется войти в свой аккаунт и перейти по ссылке для смены пароля. Однако эта ссылка ведёт на вредоносный сайт, копирующий "ВКонтакте". Если ввести на этом сайте пароль, он попадёт в руки преступникам, которые взломают аккаунт пользователя и будут рассылать с него спам, сообщает телеканал "360".
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