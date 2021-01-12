Россиянам рассказали об экологичном способе утилизации елки

Координатор проектов Лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, кандидат биологических наук Дарья Луговая дала совет, как утилизировать елку без вреда для экологии. "Мы рекомендуем сдавать живые елки на переработку. Пунктов по приему новогодних елок в столичном регионе достаточно много, эта акция называется "Елочный круговорот", – цитирует "Радио 1" эксперта. А таких пунктах деревья перерабатывают в щепку, которую используют для озеленения или же отдают на фермы для подкормки животных.

