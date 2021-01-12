Объявлено о розыске двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

В связи с делом о взрыве в порту Бейрута в результате которого погибли порядка 200 человек в розыск объявлены трое человек, передает сайт VSE42.RU. "Красные уведомления" были выданы в отношении двух россиян – владельца судна и капитана, а также одного португальца, в 2014 году осматривавшего груз нитратов.
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