Объявлено о розыске двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

В связи с делом о взрыве в порту Бейрута в результате которого погибли порядка 200 человек в розыск объявлены трое человек, передает сайт VSE42.RU. "Красные уведомления" были выданы в отношении двух россиян – владельца судна и капитана, а также одного португальца, в 2014 году осматривавшего груз нитратов.