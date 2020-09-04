Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

Директор американского Университета здоровья населения штата Вашингтон Али Мокдад считает, что к концу XXI века население России уменьшится на 40 миллионов человек. Для страны это обернется снижением производительности из-за нехватки рабочей силы и, как следствие, – ослаблением экономики.

Мокдад отметил, что в России наблюдается снижение коэффициента рождаемости. Кроме того, образованные женщины, как в России, так и во всем мире, стараются рожать детей позже. Профессор обратил внимание, что модель, по которой проводились расчеты, использовалась в 1950 году для прогнозирования численности населения на 2020 год и доказала свою эффективность, передает "Москва 24".