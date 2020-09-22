"Противопоставляют себя традиции": названа отличительная черта сект

Простейшим способом уберечь себя от попадания в деструктивную секту является следование простейшим правилам предосторожности. "Нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции", – цитирует URA.Ru адвоката, члена Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Корелова.
Он добавил, что и другого человека можно спасти из цепких лап злоумышленников. Для этого нужно ни в коем случае не допускать отдаления такого человека, следует поддерживать с ним дружеские и доверительные отношения. Не стоит и открыто критиковать его воззрения. Одновременно с этим следует обратиться в полицию и к психологу, то есть доверить дальнейшее течение этой истории профессионалам.
Напомним, ранее стало известно о задержании лидера созданной еще в 1991 году секты Сергея Торопа, известного своим последователям под именем Виссарион, а также его сподвижников. Их обвиняют в психологическом насилии к последователям.
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