В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

С российской столице объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным экспертов, горожанам следует ожидать сильного ветра.
Кроме того, речь идет о перепадах температуры, пишет Ura.ru. Есть вероятность дождя, уточняются синоптики.
С российской столице объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным экспертов, горожанам следует ожидать сильного ветра.
Кроме того, речь идет о перепадах температуры, пишет Ura.ru. Есть вероятность дождя, уточняются синоптики.
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