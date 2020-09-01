На акции Башкирской содовой компании наложен арест

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на обыкновенные именные акции Башкирской содовой компании, передает RT. Решение было принято по иску Генеральной прокуратуры, организовавшей проверку законности приватизации фирмы. Разобраться с этим вопросом поручил в конце августа президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что заработанные БСК деньги не инвестируются обратно в регион, а переправляется на зарубежные счета.

