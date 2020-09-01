На акции Башкирской содовой компании наложен арест

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на обыкновенные именные акции Башкирской содовой компании, передает RT. Решение было принято по иску Генеральной прокуратуры, организовавшей проверку законности приватизации фирмы. Разобраться с этим вопросом поручил в конце августа президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что заработанные БСК деньги не инвестируются обратно в регион, а переправляется на зарубежные счета.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Накипело
где купить одежду ?