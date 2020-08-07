Еще одна страна открыла границы для россиян

В минувшую среду, 5 августа, на официальном сайте аэропорта Найроби был опубликован список государств, жители которых не должны проходить карантин. В перечень стран, с которыми Кения открывает границы, вошла Россия.
Чтобы попасть в эту страну, гражданам необходимо получить визу стоимостью 50 долларов. Оформить ее можно как до вылета, так и по прилете. Максимальный срок пребывания – три месяца.
Также туристам потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Документ на английском языке должен быть сделан менее чем за 96 часов до вылета.
Как только россияне прибудут в Кению, им измерят температуру. Если симптомы коронавируса отсутствуют, они могут продолжить отпуск. В противном случае придется улететь домой или пройти двухнедельный карантин.
По данным Ассоциации туроператоров, попасть в Кению можно через Турцию. Как правило, у россиян не возникает проблем при вылете из Стамбула в третьи страны, но специалисты рекомендуют туристам заранее узнать, посадят ли их на рейс.
Напомним, что 1 августа Россия открыла границы с тремя государствами. Граждане могут полететь в Танзанию, Великобританию или Турцию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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