Международные полеты разрешили еще из трех городов России

Ограничения, которые были введены в мире в связи с панедмией коронавируса, постепенно сходят на нет. Так, стало известно, что международные полеты разрешили еще из трех российских городов.
Речь идет о Казани, Калининграде и Новосибирске. Данную информацию предоставили в Росавиации.
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