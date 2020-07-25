Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии

Журналистка Лидия Михальченко обвинила своего коллегу по цеху Виктора Шендеровича в сексуальном насилии. Она рассказала, что оказалась не единственной жертвой его внимания. По ее словам, своими историями готовы поделиться также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Журналистка рассказала о том, что стала объектом навязчивых ухаживаний Виктора Шендеровича на одной из дружеских встреч. Получив же отпор тот удивился и спросил, для чего тогда по ее мнению мужчины общаются с девушками.
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