Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии

Журналистка Лидия Михальченко обвинила своего коллегу по цеху Виктора Шендеровича в сексуальном насилии. Она рассказала, что оказалась не единственной жертвой его внимания. По ее словам, своими историями готовы поделиться также Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Журналистка рассказала о том, что стала объектом навязчивых ухаживаний Виктора Шендеровича на одной из дружеских встреч. Получив же отпор тот удивился и спросил, для чего тогда по ее мнению мужчины общаются с девушками.