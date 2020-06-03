В Индии похороненный мужчина восстал из могилы

Капил Маракана из индийского города Гондал выбрался из могилы, в которой его пытались похоронить заживо. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.
Он рассказал, что такой изощренный способ мести выбрал начальник, который винил в его в убытках компании. Вместе с несколькими пособниками он связал Маракану и бросил в яму, засыпав землей. Однако пострадавшему удалось выкарабкаться. Злоумышленники задержаны.
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