В Индии похороненный мужчина восстал из могилы

Капил Маракана из индийского города Гондал выбрался из могилы, в которой его пытались похоронить заживо. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Он рассказал, что такой изощренный способ мести выбрал начальник, который винил в его в убытках компании. Вместе с несколькими пособниками он связал Маракану и бросил в яму, засыпав землей. Однако пострадавшему удалось выкарабкаться. Злоумышленники задержаны.