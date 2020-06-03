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Общество
Июльская погода: синоптики сообщили россиянам о потеплении

Июльская погода: синоптики сообщили россиянам о потеплении

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В конце первой недели лета в европейскую часть России придет потепление. О том, какой будет погода в июне, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По словам синоптика, неделя с 1 по 7 июня представляет собой "путешествие по климату". В понедельник температурные значения были низкими и совпадали с апрельскими, а уже в пятницу столбики термометров начнут подниматься. К выходным воздух прогреется до июльских показателей.

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В начале следующей недели ожидается такая же теплая погода, уточнил синоптик. В то же время в нескольких регионах страны пройдут интенсивные дожди. Однако россиянам не стоит расстраиваться из-за погоды в июне: осадки будут кратковременными и сменяющимися солнцем.

Роман Вильфанд отметил, что потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с востока, юга и юго-востока. В это воскресенье в центре европейской части страны температура составит +23...+25. На юге воздух прогреется до +31.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рассказали о погоде на июнь в Москве. С четверга, 4 июня, в столице ожидается повышение температуры воздуха. В выходные будет светить яркое солнце, местами пройдут теплые кратковременные дожди, передает агентство "Интерфакс".

Автор: 3 июня 2020, 10:26 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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