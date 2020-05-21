Потенциально опасна: синоптики сообщили москвичам об ухудшении погоды

В столице 21 мая местами ожидается сильный дождь. Потенциально опасная погода в городе сохранится до 21:00 мск, передает "Вечерняя Москва".
Днем температура воздуха достигнет +7...+9. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+6.
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