Пронзительная история погибшей во время беспорядков в США девушки

Во время массовых беспорядков в городе Давенпорт в штате Айова произошла стрельба, в ходе которой погибла 22-летняя девушка. Болью от ее потери поделилась сестра убитой.

Американские корпорации, звезды шоу-бизнеса и спорта поспешили выразить свою солидарность участникам акций протеста в США против полицейского насилия. Тем временем вышедшие на улицы люди громят магазины и административные здания, а также нападают на случайных прохожих.

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Статистика погибших в США за время массовых беспорядков в открытом доступе не публикуется. Однако о том, что жертвы есть, известно совершенно точно. По меньшей мере тремя смертями закончились беспорядки в городе Давенпорт в штате Айова.

Сообщается, что участники беспорядков открыли огонь по автомобилю полиции, в которой находились трое офицеров. Двое из них от полученных ранений скончались, одному удалось выжить.

Страдают от агрессии погромщиков и случайные люди. Одной из них оказалась 22-летняя Италия Мари Келли. Ближе к полуночи девушка, которая изначально вышла на улицу для того, чтобы выразить свою солидарность с протестующими.

Ближе к полуночи она увидела, что протесты выходят из под контроля и поспешила домой. Однако оказалось слишком поздно – девушка была застрелена на пути к своему автомобилю.

Пронзительной историей о ее смерти поделилась сестра Италии Мари Келли. "Вы так злитесь на полицию, что вы убили мою сестру", – не сдерживая рыданий обратилась она к протестующим.

Напомним, массовые беспорядки в городах США вспыхнули после смерти в больнице Джорджа Флойда. Перед этим его жестко задержал офицер полиции. В частности, он коленом надавил на шею чернокожего подозреваемого.

Судмедэксперт установил, что смерть мужчины произошла из-за осложнений, вызванных находящимися в его организме веществами. Однако людей такой объяснение не удовлетворило и по всей стране стали вспыхивать массовые беспорядки.