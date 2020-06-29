Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении резонансный законопроект об ограничениях для электронных сигарет. Помимо прочего, предлагается ввести предельное содержание никотина в жидкости для них – не более 20 мг на мл. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников предостерегает от такого шага. По словам доктора, электронные сигареты – один из самых эффективных способов бросить курить и введение ограничений для них нецелесообразно.

Законодатели предлагают приравнять электронные средства доставки никотина (ЭДСН) к обычным относительно ограничений на потребление и продажу. Штраф для пользователей электронных устройств будет таким же, как для потребителей традиционной продукции.

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Но самый любопытный пункт законопроекта – ограничить предельное содержание никотина в жидкости для электронных сигарет 20 миллиграммами. Эксперты считают такой шаг неэффективным и даже вредным. Мнение о пользе уменьшения никотина в электронных сигаретах – заблуждение, уверены они.

Для избавления от пагубной привычки многие прибегают к помощи никотиновой заместительной терапии (НЗТ) – специальные пластыри, электронные сигареты. Это один из самых эффективных методов бросить курить, считает известный врач Александр Мясников.

Он напомнил, что для человека, бросающего курить, первые несколько недель – самые сложные, а если организм будет поддерживаться никотином, то распрощаться с пагубной привычкой будет проще.

При этом Мясников подчеркнул, что в электронных сигаретах нет вредных веществ, попадающих в организм при обычном курении – это более тысячи канцерогенов, микрочастицы пепла и угарный газ. Никотин же канцерогеном не является.

"Нельзя лишить людей, зависимых от никотина, одного из самых эффективных способов бросить курить", – уверен врач.

Преимущества электронных сигарет по сравнению с пластырем и прочими методами в том, что они дают важный психологический эффект – сохраняют иллюзию курения, пояснил доктор. Электронные сигареты созданы не для того, чтобы их курить, а чтобы помочь человеку избавиться от вредной привычки, временно замещая никотин в организме.

"Вредны электронные сигареты? Если их курить регулярно – да, но многократно меньше, чем обычные", – уточнил доктор.

Организм бросающего курильщика должен быть обеспечен тем количеством никотина, к которому он привык, а снижение его предельного содержания до 20 мг может поставить крест на желании человека навсегда распрощаться с вредной привычкой, уверен Мясников.

Схожего мнения придерживаются европейские эксперты. Курильщикам со стажем для того, чтобы бросить, нужно гораздо больше, чем 20 мг, подчеркнул ведущий исследователь в греческом Центре кардиохирургии Онассис Константинос Фарсалинос. "Такой лимит не позволяет курильщику полностью перейти на ЭСДН", – цитирует эксперта "КП".

Показателен пример США. Для электронных сигарет там установлен лимит в 60 мг. Как результат – количество людей, навсегда распрощавшихся с вредной привычкой, там гораздо больше, чем в Европе, где в свое время на основании ошибочных сведений решили ввести тот же пресловутый порог в 20 мг. Но свою ошибку Брюссель осознал и готов отменить сомнительное ограничение.

Россия сейчас может наступить на те же грабли, что и Евросоюз. Порог в 20 мг привел к тому, что многие европейцы так и не смогли бросить пагубную привычку, оставшись с обычными сигаретами.