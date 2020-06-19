Перехват американских бомбардировщиков над Тихим океаном попал на видео

Утром 19 июня 2020 года российские истребители-перехватчики Су-30, Су-35С и МиГ-31 были подняты для сопровождения двух американских бомбардировщиков В-52Н, передает Life. Полет проходил над нейтральными водами Охотского моря на достаточном удалении от границ России.
Популярные темы форума
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Спасибо за безбедную жизнь!
Зачем парад победы?
Заголовки публикаций СМИ в инете
Скоро нас оцифруют
Ефремов - наркоман!!!
Вы из какого города?
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Вот и открылась правда!