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Общество
Вседозволенность: тенденции семейного воспитания

Вседозволенность: тенденции семейного воспитания

Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com
За всю мировую историю крайностей в воспитании детей было множество: от жестких спартанских попыток вырастить универсальных солдат, до японской икудзи – системы вседозволенности. Именно последняя стала популярной тенденцией в современном воспитании детей во всем мире. А последствия вседозволенности являются не самой редкой причиной обращения родителей к детским психологам.
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"Дни.ру" решили попробовать разобраться в этом вопросе с помощью экспертов – психологов Wunderpark International School.

В стране восходящего солнца ребенка до пяти лет считают богом, окружая его любовью, лаской и абсолютной свободой, причем не только в семье. Весь социум настроен на такое отношение к детям. Но после пяти лет мягкая педагогика сменяется на жесткую систему воспитания "ребенок-слуга", построенную на правилах и дисциплине. К пятнадцати годам система воспитания икудзи завершается выравниванием статуса ребенка, как равного любому взрослому. За пределами Японии от идеи икудзи остался минимум идеологии. Воспитанные обществом в 80-90 годах недолюбленные дети восполняют все пробелы став родителями. Попросту – балуют своих детей.

Безусловно, свои "за" во вседозволенности присутствуют. Родители максимально вовлечены в интересы ребенка, слушают и слышат своих детей, нацелены на их счастливое детство, учитывают желания и считаются с мнением отпрыска. Разве это не прекрасно? Более того, родитель стремится быть ребенку не только любящей и доброй мамой или понимающим и одобряющим отцом, но и другом. Но зачастую такая вовлеченность перерастает в гиперконтроль.

Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com

К сожалению, на чаше весов "против" аргументов гораздо больше. При отсутствии границ у ребенка формируется неверная картина мира. Ему кажется, что весь мир добр и прекрасен, все желания всегда исполняются, а запреты отсутствуют. Выходя из семьи и попадая в социум ребенок сталкивается с утопичностью этой идеи. Оказывается, не всегда можно быть первым и лучшим. Иногда приходится проигрывать, делиться, уступать и даже отстаивать собственные интересы. В результате у ребенка вдребезги разбиваются розовые очки, сильно раня его осколками. И в дальнейшем переживание ребенком неудач и несоотвествий с ожидаемым будет для него болезненным и возможно травматичным опытом.

Кроме того, вседозволенность может стать явным маркером ошибок в воспитании. Не имея четкой системы, вседозволенность в семье процветает без контекста возрастных изменений, формируя эгоцентризм, а часто – попросту маскируя отсутствие вообще какого либо воспитания или становясь системой поощрения.

Вседозволенность как основу эгоизма выбирают родители в попытках сформировать высокую самооценку и требовательность к миру в ребенке. С самого рождения ребенка растят этаким "боссом". И если в характере и темпераменте ребенка это откликается, то можно достичь определенных успехов. Но чаще всего такая тенденция воспитания разрушается за пределами семьи – мало кто готов поддерживать родителей в потакании любым, даже самым абсурдным желаниям ребенка. Здоровый эгоизм воспитывается в гораздо более позднем возрасте, и никак не с помощью вседозволенности.

Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com

Чаще всего встречается вседозволенность как камуфляж отсутствия воспитания. К сожалению, мы живем в мире, где время – это самый ценный ресурс. И зачастую его не хватает на самое важное – воспитание ребенка. В качестве компенсации родители начинают позволять ребенку все, как бы заглаживая свою вину за отсутствие внимания, и тем самым откладывая процесс воспитания на потом. Часто это "потом" наступает слишком поздно.

Такая вседозволенность граничит с недолюбленностью в семье. Ребенок может быть одет, накормлен, чист, но быть лишен необходимого ему внимания и ласки. Вместо нежных объятий он получит игрушки и сладости, вместо совместных игр и досуга – разрешение на любые действия. И провинившемуся ребенку простят все, потому что родители будут испытывать сильное чувство вины.

Как избежать ошибок воспитания в попытках не ограничивать свободу и выбор ребенка? Достаточно не отказываться от правил и установить границы. Дайте ребенку быть ребенком и возьмите принятие основных решений на себя. Пусть ребенок понимает, что есть взрослый мир, до которого он дорастет. А есть детский, где все же бывают свои запреты, все играют по правилам, нужно уметь проигрывать, мириться, защищаться. Ведь все эти правила позволяют родителю быть не просто мамой или папой, но и другом для ребенка, продолжать его слышать, считаться с его мнением и окружать вниманием, заботой и любовью.

21 мая 2020, 20:51

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