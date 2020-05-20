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Раз в 18 лет: москвичей предупредили о рекордном похолодании

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Синоптики предупредили москвичей о приближении самого холодного дня в мае. По данным специалистов, 21-го числа в столице выпадет половина месячной нормы осадков.

Кроме того, температура воздуха не поднимется выше +10, что более характерно для начала апреля. Как отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, такое в городе происходит в этот день раз в 18 лет.

Автор: 20 мая 2020, 14:48 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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