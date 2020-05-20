Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса

В китайском Циндао и мексиканском Монтеморелосе выпал необычный град. Частицы льда по форме походили на тела коронавируса.
Местные жители сразу же начали делиться кадрами в соцсетях. На многочисленных фотографиях отчетливо видны небольшие крупицы в виде шара с шипами. Многие решили, что это явление – знак свыше. Религиозные люди предположили, что таким образом боги напомнили человечеству о необходимости соблюдать карантинные меры.
#Relevante #Coronavirus este sábado se registró una fuerte tormenta con granizo en Montemorelos, Nuevo León, lo que sorprendió a los habitantes no fue la violenta tempestad sino fueron los granizos “en forma de coronavirus”. pic.twitter.com/XI5lOasCEf— Zacatecas 3.0 (@Zacatecas3_0) May 18, 2020
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