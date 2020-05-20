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Общество

Подмосковная пара с диагнозом "бесплодие" стала родителями во второй раз

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Подмосковная семейная пара врачей стала родителями во второй раз вопреки неутешительному диагнозу. Их коллеги до сих пор уверены, что оба супруга бесплодны, и не хотят отменять свой вердикт.

Тем не менее женщина, которая работает акушером-гинекологом, родила двух дочерей с разницей в три года. Она рекомендует своим пациентам "отпустить ситуацию", чтобы произошло чудо. Стоит отметить, что отец девочек пока не может увидеть их: он работает с больными коронавирусом COVID-19.

Автор: 20 мая 2020, 12:54 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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