Где россияне планируют отдыхать после пандемии коронавируса

Аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Выяснилось, что большинство граждан не намерены оставаться на родине.
Так, 88% опрошенных выразили желание провести отпуск за рубежом. При этом 44% респондентов заявили о намерении поехать в страны Европы, а 23% хотели бы посетить Азию. Отдыхать в России планируют 12% участников исследования. Примечательно, что такой вариант пользуется популярностью среди россиян старше 55 лет.
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