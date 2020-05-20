Пес с человеческим лицом шокировал пользователей соцсетей

Австралийский пудель по кличке Нори стал новой звездой интернета. У животного настолько богатая мимика, что при взгляде на него создается впечатление, будто за шерстью скрыто человеческое лицо.

Судя по геолокации фотографий, пес и его хозяева живут в американском Сиэтле. Из-за высокой популярности своего питомца они решили завести для зверя отдельный инстаграм-аккаунт, на который уже подписались свыше 17 тысяч человек. По словам обладателей уникального животного, Нори – приветливый пес: он дружелюбно относится к людям и другим животным.