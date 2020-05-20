Криминалист рассказал об опасности ношения масок и перчаток

Криминалист Михаил Игнатов считает, что масочный и перчаточный режимы, введенные в Москве и Московской области для борьбы с эпидемией COVID-19, несут в себе долю угрозы для общества. По словам эксперта, они играют на руку преступникам.

Игнатов напомнил, что маски скрывают лица людей, из-за чего жертвам злоумышленников будет тяжело описать обидчиков. Кроме того, это ухудшает эффективность системы распознавания лиц для поиска преступников. А из-за перчаток становится затруднительным снятие отпечатков пальцев.