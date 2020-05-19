Москвичей предупредили о проливном дожде

Синоптики поделились прогнозом погоды на 19 мая 2020 года в Москве и области. Эксперты заверили, что гражданам стоит ожидать осадков в виде дождя.
Кроме того, по данным RT, будет преобладать облачность. В целом температурные показатели ожидаются ниже сезонной нормы, пишет РИА ФАН.
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